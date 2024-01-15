Собянин рассказал, сколько животных родилось в Московском зоопарке в 2023-м

В прошлом году в Московском зоопарке у животных и птиц появилось на свет полторы тысячи детенышей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Главным событием стало рождение панды Катюши, отметил градоначальник. «”Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение”, – написал мэр в блоге.

Кроме того, в террариуме впервые вылупился детеныш редчайшей краснокнижной лучистой черепахи. За последние три года было получено четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш.

Еще два детеныша появились у лемуров, а два птенца – у пары черных лебедей. Краснокнижные кустарниковые собаки обзавелись шестью щенками в прошлом году, а пара капибар – пятью дететышами, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что Московский зоопарк показал водные процедуры маленькой панды.

Взято отсюда.