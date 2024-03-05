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Собянин: реализовано 2,5 тысячи инициатив проекта “Молодежь Москвы”

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Собянин: реализовано 2,5 тысячи инициатив проекта "Молодежь Москвы"

За четыре года было реализовано 2,5 тысячи инициатив проекта “Молодежь Москвы”, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Всего за это время было организовано свыше 3,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие свыше двух миллионов молодых людей, отметил в Telegram-канале градоначальник.

Благодаря проекту в Москве в текущем году, в частности, будет открыта школа мобильного кино и организованы познавательные прогулки по столице, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik сообщило, что участники Всемирного фестиваля молодежи обсудили перспективные тенденции развития российского кино.

Взято отсюда.

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