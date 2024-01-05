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Собянин: снабжение домов светом на северо-востоке Москвы восстановлено

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Собянин: снабжение домов светом на северо-востоке Москвы восстановлено

Ликвидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве. Архивное фото

Электроснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено, не менее 20 бригад продолжают находиться на дежурстве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В четверг на подстанции на северо-востоке Москвы произошел пожар, экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения.«”Последствия аварии на электроподстанции “Россетей” в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения. Тем не менее, 20 бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан”, – написал Собянин в Telegram-канале.

Радио Sputnik также сообщало о ликвидации сильного пожара на рынке “Садовод” в Москве.

Взято отсюда.

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