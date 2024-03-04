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Собянин: Троицкую линию метро построят до 2027 года

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Собянин: Троицкую линию метро построят до 2027 года

Троицкую линию метро построят до 2027 года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Говоря о важнейших достижениях прошлого года, Собянин упомянул запуск движения по всем участкам Большой кольцевой линии метро (БКЛ) – крупнейшего в мире метрокольца. На нем расположена 31 станция, общая протяженность линии составляет 70 километров.«

"Если даже посмотреть экономическую отдачу, то, например, федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта", – заявил Собянин в ходе отчета главе государства.

По словам градоначальника, в планах столичного правительства – дальнейшее развитие “транспортного каркаса” столицы. В 2024–2026 годах в городе продолжится строительство Троицкой линии метро, а также 265 километров новых дорог. В планах мэрии – перейти к активному строительству Рублево-Архангельской ветки, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik также рассказало о ходе строительства станции метро “Бачуринская” Троицкой линии.

Взято отсюда.

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