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Собянин: в Москве после возгорания на подстанции образован оперативный штаб

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Собянин: в Москве после возгорания на подстанции образован оперативный штаб

Для полного восстановления электро- и теплоснабжения ряда районов Москве после возгорания на подстанции образован оперативный штаб, сообщил мэр Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что жителям затронутых аварией на подстанции домов оказывается вся необходимая помощь.

Возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы.

Специалисты проводят переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения. Большая часть домов уже переведена на резервную схему.

Еще порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа.«

"… В результате (ЧП, – ред.) в ряде зданий временно нарушено энергоснабжение. Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения. Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", – написал Собянин в Telegram-канале.

Радио Sputnik также сообщало о ликвидации сильного пожара на рынке “Садовод” в Москве.

Взято отсюда.

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