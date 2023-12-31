Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Соцсеть X резко подешевела

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Axios: соцсеть X подешевела на 71 процент под руководством Маска

Соцсеть X резко подешевела

Инвестор покупки американским миллиардером Илоном Маском социальносй сети X (бывший Twitter) заявил, что компания после сделки подешевела на 71 процент. Об этом пишет портал Axios.

Отмечается, что компания Fidelity хоть и помогла бизнесмену купить соцсеть, не владеет точной финансовой информацией, несмотря на наличие акций компании. По данным портала, другие акционеры могут оценивать стоимость соцсети иначе.

По мнению авторов, более 10 процентов в цене X могла потерять, когда Маск раскритиковал рекламодателей, которые отказались от сотрудничества с соцсетью из-за слов предпринимателя о евреях.

В ноябре Маск в X одобрил публикацию, где говорилась, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. Кроме того, он обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также другие подобные группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это.

За подобную позицию бизнесен подвергся критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.

Взято
отсюда

читать новости сегодня , новости россии сегодня свежие

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция в Украине

Полянский: многие в ООН стали осознавать гнилое нутро киевского режима

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Украинские СМИ: в Харьковской области раздался взрыв

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Система ПВО уничтожила несколько дронов ВСУ в небе над Ростовской областью

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

В МВД рассказали, сколько жителей новых регионов уже получили паспорта РФ

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащих заявил о непобедимости ВС РФ

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Пойманным на блокпостах под Киевом уклонистам сразу будут вручать повестки

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

На Украине подсчитали размер полученной от Запада в 2023 году помощи

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

“Такой агрессии область еще не знала”. Гладков об обстреле ВСУ Белгорода

01.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Воздушная тревога второй раз за сутки объявлена в Севастополе

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix