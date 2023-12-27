Социальный фонд России обнародовал график доставки пенсий на карты в январе 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Чтобы удобно спланировать свой бюджет, обратите внимание на график доставки пенсий за январь 2024 года», — говорится в публикации.

Тем, кто традиционно получает пенсии на карты 8-9 числа каждого месяца, выплата будет осуществлена досрочно 28-29 декабря.

Остальным получателям пенсий на банковские карты выплата поступит по стандартному графику в январе 2024 года.

Получателей пенсии через «Почту России» информируют, что выплаты будут производиться с 3 января. График работы конкретных отделений лучше уточнять на месте.

26 декабря сообщалось о повышении пенсий и МРОТ с 1 января 2024 года.

В тот же день стало известно, что Совет по правам человека разрабатывает предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Ранее в России утвердили индексацию отдельных выплат военным на 4,5%.

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