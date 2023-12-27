Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Соцфонд РФ: получателям пенсии на карту выплата придет досрочно

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Соцфонд РФ: получателям пенсии на карту выплата придет досрочно

Социальный фонд России обнародовал график доставки пенсий на карты в январе 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Чтобы удобно спланировать свой бюджет, обратите внимание на график доставки пенсий за январь 2024 года», — говорится в публикации.

Тем, кто традиционно получает пенсии на карты 8-9 числа каждого месяца, выплата будет осуществлена досрочно 28-29 декабря.

Остальным получателям пенсий на банковские карты выплата поступит по стандартному графику в январе 2024 года.

Получателей пенсии через «Почту России» информируют, что выплаты будут производиться с 3 января. График работы конкретных отделений лучше уточнять на месте.

26 декабря сообщалось о повышении пенсий и МРОТ с 1 января 2024 года.

В тот же день стало известно, что Совет по правам человека разрабатывает предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Ранее в России утвердили индексацию отдельных выплат военным на 4,5%.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix