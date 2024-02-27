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Соколов рассказал, от чего зависит объем выпуска е-Largus

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Соколов рассказал, от чего зависит объем выпуска е-Largus

Глава “АвтоВАЗа” Максим Соколов подтвердил планы начать производства в Ижевске электрических машин е-Largus в третьем квартале нынешнего года, пишет “Волга Ньюс”.

Однако гендиректор предупредил, что объем выпуска электрокаров будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки.«

"Е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными китайскими электромобилями. Их добавленная стоимость формируется за границей, но при этом покупатели этих машин в России получают государственную поддержку, размер которой фактически равен цене на новую Lada Granta в средней комплектации. Считаем, что в сложившейся ситуации требуется точечная донастройка механизмов стимулирования спроса для того, чтобы оставить выделяемые на господдержку средства внутри страны, обеспечивая укрепление технологического суверенитета отечественного автопрома в рамках выполнения поручений президента России", – приводит издание слова Соколова.

Радио Sputnik также сообщало, что “АвтоВАЗ” начал собирать Largus в Ижевске.

Взято отсюда.

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