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Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании

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Солист группы RASA прокомментировал слухи о своем задержании

Солист группы RASA Виктор Поплеев

Солист группы RASA Виктор Поплеев рассказал в сторис Instagram* об инциденте с сотрудниками ГИБДД, которые якобы задержали его накануне нового года.

По словам музыканта, все произошло по дороге в Зеленоград. Он направлялся на концерт, “не нарушая скоростной режим”.«

"Не понимаю, откуда взялась эта информация [о возможном задержании и аресте — ред.]. Подъезжая к концертной площадке — ДК — там стояла машина на оцеплении. Из машины вышел сотрудник ДПС, у которого был пропуск на нашу машину. Мы должны были беспрепятственно попасть на площадку, в гримерку, но сотрудник увидел у нас тонировку на стеклах и выписал нам штраф", — сообщил исполнитель хита "Пчеловод".

новости горняк
Взято отсюда
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