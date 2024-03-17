Слуцкий и Харитонов признали победу Путина на выборах президента России

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов и Леонид Слуцкий (от ЛДПР) признали победу Владимира Путина на выборах президента России. Об этом сообщает «Российская газета».

Харитонов отметил, что в ходе выборов российский народ как никогда продемонстрировал международному сообществу, как можно сплотиться. Слуцкий, в свою очередь, указал, что Путин одержал победу с историческим результатом. Он добавил, что сейчас ведется работа над выявлением возможных нарушений. По его словам, пока зафиксированы «очень незначительные шероховатости».

Ранее третий соперник Владимира Путина, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал Путина несомненным победителем на выборах.

Взято

отсюда

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