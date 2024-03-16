Сотрудник предприятия в Белгороде пострадал после повторного обстрела ВСУ

Машина скорой помощи . Архивное фото

Сотрудник предприятия пострадал после второго обстрела города Белгорода со стороны Украины, его госпитализировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Минобороны России сообщило, что средства ПВО около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены. Также по данным ведомства, около 17.00 средствами ПВО над регионом уничтожены 15 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Глава региона уточнил, что снаряды были сбиты на подлете к Белгороду. «”По предварительной информации, есть один пострадавший – мужчина, сотрудник предприятия, куда попали обломки, получил баротравму. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается”, – написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что из-за попадания обломков на территорию промышленного предприятия, произошло возгорание. К ликвидации последствий приступили пожарные расчеты. От взрывной волны повреждена теплица, уточнил глава области. «”В Белгородском районе выявлены различные повреждения в двух частных домовладениях и одном автомобиле. Также повреждена линия электропередачи, временно без света остаются абоненты СНТ “Ромашка”. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается”, – подчеркнул Гладков.

Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, 19 пострадали.

новости Локтевский

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