Сотрудники РЖД ищут кота Твикса, которого “высадили” из вагона в Кирове

Железнодорожники ищут кота Твикса, которого проводница “высадила” из вагона в Кирове, сообщили в РЖД.«

"Железнодорожники ведут поиски пропавшего кота Твикса в Кирове. РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда", – говорится в официальном Telegram-канале компании.

Как пояснили в РЖД, кот ехал вместе с владельцем в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург, однако сбежал из купе. Проводник принял решение высадить безнадзорное животное из поезда на вокзале в Кирове. Теперь поиском Твикса занимаются волонтеры.«”По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка. В компании с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути. А пока волонтеры-железнодорожники Кирова прилагают максимальные усилия к поискам кота”, – добавили в РЖД.

Также компания принесла пассажиру извинения за инцидент, пообещав впредь не допускать подобных ситуаций.

Радио Sputnik писало, как правильно подготовить питомцев к путешествию.

Взято отсюда.