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Создательница школы самообороны Михайлова: охрану чаще нанимают политики и звезды

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Создательница школы самообороны Михайлова: охрану чаще нанимают политики и звезды

Создательница школы самообороны и телохранителей «Око Гора» Надежда Михайлова рассказала, кто чаще всего прибегает к услугам личной охраны. Об этом сообщает издание «Страсти».

Профессиональный телохранитель поделилась особенностями профессии, Надежда Михайлова более 20 лет проработала в службе личной охраны, по словам женщины чаще всего бодигардов нанимают мужчины.

«За услугами обращаются политики, звезды шоу-бизнеса, а также другие состоятельные люди. По статистике, чаще к помощи бодигардов прибегают мужчины, но нередко личную охрану нанимают бизнесвумен и артистки», — рассказала телохранитель.

Медведева отметила, что женщины-телохранители чаще работают с женщинами и детьми, работа с мужчинами тоже случается. При этом никаких скидок на «слабый пол» в профессии не делается, женщины- телохранители выполняют свою работу наравне с коллегами-мужчинами.

Ранее бездомный пытался попасть в метро с тележкой для продуктов и угрожал охранникам ножом.

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