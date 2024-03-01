реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Спартака» проведет матч в «Лужниках» после запрета играть на «Лукойл Арене»

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

«Спартака» проведет матч в «Лужниках» после запрета играть на «Лукойл Арене»

Стало известно, где пройдет матч московского «Спартака» с воронежским «Факелом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«В соответствии со статьей 10.5.2. регламента РПЛ матч 20-го тура между «Спартаком» и «Факелом» состоится 10-го марта в 19:00 (мск) на стадионе «Лужники» в Москве», — говорится в сообщении.

29 февраля комиссия Российской премьер-лиги не допустила «Лукойл Арену» к проведению матча с «Факелом» из-за состояния газона.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ. 29 февраля пресс-служба красно-белых сообщила, что клуб провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее в «Локомотиве» оценили влияние Дзюбы на футбол.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
“Все хорошо, несмотря на”. Зачем России выборы президента в это непростое время

“Все хорошо, несмотря на”. Зачем России выборы президента в это непростое время

И как проходит избирательная кампания Выборы президента в Алтайском крае…

Узнать больше
Рианна снялась в нижнем белье для рекламы

Рианна снялась в нижнем белье для рекламы

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном виде для рекламы собственного…

Узнать больше
В США ответили на вопрос об использовании F-35 на Украине

В США ответили на вопрос об использовании F-35 на Украине

Пентагон отверг использование США F-35 на Украине Представитель Пентагона ответил…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp