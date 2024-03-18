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“Спас Россию”. Военкор из США назвал Путина идеальным лидером

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"Спас Россию". Военкор из США назвал Путина идеальным лидером

Владимир Путин – идеальный лидер, способный справиться со всеми вызовами и угрозами в адрес современной России, заявил военный корреспондент из США Рассел Бентли.

Так он прокомментировал победу действующего главы государства на выборах президента РФ. «

"Ни в России, ни в мире нет других лидеров, более квалифицированных, чем президент Путин, чтобы справиться с вызовами, угрозами и опасностями, с которыми сталкивается Россия сегодня. Россия не идеальна, но президент Путин – идеальный лидер, способный справиться с имеющимися недостатками и исправить их. Никто другой даже близко к этому не подходит. Именно президент Путин, как никто другой, спас Россию после распада СССР. Россияне это помнят, понимают и голосуют соответственно. По крайней мере, 87%", – сказал РИА Новости Бентли.

По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72 процента протоколов Путин набрал 87,3 процента голосов.

По словам американского журналиста, Западу не удалось ни сорвать выборы, ни повлиять на их исход. Он отметил, что граждане России шли голосовать, несмотря на “реальную опасность” в некоторых регионах.«

"В Донбассе и в других регионах люди, идя голосовать, столкнулись со вполне реальной опасностью. Это не только демонстрирует сильное национальное единство, но и показывает вызов террористам, которые сделали все возможное, чтобы подорвать страну и демократию. Они потерпели неудачу: единство народа, успех выборов и поддержка действующего президента доказывают это", – выразил мнение Бентли.

Ранее радио Sputnik писало, как в Кремле отреагировали на оценку США выборов президента России.

Взято отсюда.

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