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Спасатели эвакуировали более 70 гостей российского хостела на воде

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В Петербурге спасатели эвакуировали 75 гостей «АкваХостела» из-за затопления

Спасатели эвакуировали более 70 гостей российского хостела на воде

Спасатели эвакуировали 75 гостей «АкваХостела» в Санкт-Петербурге из-за затопления. Об этом сообщает 78.ru.

ЧП произошло в ночь на субботу, 24 февраля. «АкваХостел» находится на Ждановской набережной, напротив спуска у Тучкова моста.

По данным издания, постояльцы заметили воду на полу. Оказалось, что лед продавил боковую часть корпуса хостела, поэтому он мог скоро затонуть. Работники сразу же вызвали экстренные службы, которые эвакуировали людей и откачали воду из помещений. В результате никто из гостей не пострадал, а сумма ущерба еще придется установить. «АкваХостел» готов предоставить компенсации за доставленные неудобства, заявил директор Илья Бобров.

Ранее в московском хостеле 44-летний пьяный гражданин Киргизии залез через окно в одну из комнат, где было шесть 17-летних футболистов, схватил вилку и начал угрожать ею юным спортсменам.

Взято
отсюда

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