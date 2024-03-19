Спасатели из Кузбасса вылетят на помощь горнякам в Амурскую область

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото

Спасатели из Кузбасса готовятся к вылету на помощь горнякам в Амурскую область, где произошел обвал горных пород на руднике “Пионер”, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. «”Я нахожусь на постоянной связи с коллегой, губернатором Амурской области Василием Орловым. По его словам, ситуация в шахте сложная, постоянно идет подпитка водой. На руднике уже работают более 100 спасателей. Кузбассовцы тоже готовы помочь, ведь у нас большой опыт в ликвидации таких чрезвычайных ситуаций. В Новокузнецке готовится к вылету борт МЧС, всего 25 человек — водолазы, горно-спасательный отряд и специалисты Распадской угольной компании. С собой они берут необходимое оборудование”, – написал Цивилев. «”Хочу поблагодарить губернатора Кузбасса Цивилева Сергея Евгеньевича, мы с ним с утра связались. У Кузбасса колоссальный опыт ликвидации таких чрезвычайных ситуаций, поэтому они тоже дали ряд предложений, как можно помочь горнякам”, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Из-за обрушения породы на руднике “Пионер”, входящего в группу “Уральской горно-металлургической компании” (УГМК), в Зейском округе под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. На месте работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, выдвинулись и спасатели из Приморского края, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса. В Амурской области введён региональный режим ЧС.

город Горняк

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