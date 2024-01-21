Спасатели локализовали пожар на терминале “Новатэка” под Петербургом

Спасателям удалось локализовать пожар на терминале компании “Новатэк” в порту Усть-Луга в Ленинградской области, передает РИА Новости. «

"Пожар локализован, но не ликвидирован", – сказали информагентству в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района.

По словам собеседника РИА Новости, на терминале горит цистерна объемом 100 кубометров.

В воскресенье утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар возник на терминале компании “Новатэк” в Усть-Луге. По его словам, пострадавших в результате ЧП нет.

Радио Sputnik также рассказало подробности пожара на складе, охватившего площадь более двух тысяч квадратов.

Взято отсюда.