“Спасибо за яркие достижения”. Собянин поздравил москвичек с 8 Марта

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с 8 Марта.«”С Международным женским днем! Этот замечательный весенний день украшен вашими улыбками, дорогие женщины. Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме – Москве”, – написал Собянин в Telegram-канале.

Он пожелал женщинам здоровья, любви и счастья, а также – чтобы праздник подарил им много радости, цветов, нежности и приятных сюрпризов.

С 8 Марта россиянок с орбиты также поздравили космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. Они выразили женщинам благодарность за любовь и заботу, добавляет телеканал “360”.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта.

Взято отсюда.