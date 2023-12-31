Спецборт МЧС доставит в Москву 25 пострадавших в результате массированного обстрела украинскими войсками Белгорода, сообщили в пресс-службе МЧС России.«”Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из них шесть детей, пострадавших в результате массированного удара со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры города Белгорода”, – говорится в комментарии ведомства.

Отмечается, что самолет уже вылетел из Белгорода. Борт оснащен современным оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь во время полета.

Пострадавших сопровождают врачи отряда “Центроспас”, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России.

Радио Sputnik ранее сообщило, что среди жертв обстрела Белгорода – расследовавший совершенные киевским режимом преступления старший лейтенант юстиции.

Взято отсюда.