Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Туве

Пожарные во время тушения пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Спецборт МЧС России доставит в Москву пострадавших при пожаре на ТЭЦ в тувинском Шагонаре, самолет уже вылетел в Кызыл, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

“Глава МЧС Александр Куренков поручил оказать всю необходимую помощь жителям Республики Тыва, пострадавшим в результате происшествия на ТЭЦ”, – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самолет Ил-76 уже вылетел из Москвы в Кызыл. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта.

Представитель ведомства уточнил, что спецборт доставит пострадавших в московские лечебные учреждения. На борту самолета врачи отряда “Центроспас”, специалисты центра экстренной психологической помощи МЧС и Минздрава России.«”Кроме того, в готовность приведены два самолета для доставки модульных котельных и тепловых пушек в город Кызыл”, – заключил собеседник агентства.

Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.

Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе “Хромая лошадь” в Перми в 2009 году.

В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.

Горняк22

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