Бойцы спецназа Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри. Об этом сообщили разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший», передает РИА Новости.

«Задача была осмотреть его на предмет — цел ли он, сгорел, не сгорел. Образцов вооружения, техники. Все, что возможно было оттуда захватить, по максимуму», — заявил «Леший».

17 марта кадры уничтожения первого танка M1 Abrams ВСУ в феврале 2024 года попали в сеть.

15 марта хакеры из группировки Beregini сообщили, что получили документы Вооруженных сил Украины о потерях танков Abrams. В своем Telegram-канале они опубликовали скриншоты рапортов и других документов украинских военных.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что переданные Украине танки Abrams оказались не лучшим вариантом военной техники и значительно уступают российским. По его мнению, Киев намеренно массово направляет эти танки на поле боя, чтобы продемонстрировать США их неэффективность и заставить выслать больше вооружения.

Ранее в США заявили, что НАТО поставляло на Украину устаревшее оружие и бронетехнику.

Что думаешь? Комментарии