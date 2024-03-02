Спецоперация в Карабулаке в Ингушетии продолжается, сообщил источник

Контртеррористическая операция . Архивное фото

Спецоперация в ингушском городе Карабулак, где силовики ведут боестолкновение с блокированными в многоквартирном доме боевиками, продолжается, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

По данным НАК, в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. «”Спецоперация в Карабулаке продолжается, проводятся мероприятия по нейтрализации боевиков”, – сказал собеседник агентства.

горняк

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