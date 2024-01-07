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Спецподразделение “Гром” полностью перешло из состава МВД в Росгвардию

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Спецподразделение "Гром" полностью перешло из состава МВД в Росгвардию

Специальное подразделение МВД “Гром” полностью перешло в состав Росгвардии, сообщила пресс-служба ведомства.«”Федеральной службой войск национальной гвардии РФ совместно с министерством внутренних дел РФ проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел РФ, замещавших должности в подразделениях специального назначения “Гром”, подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне. В настоящее время мероприятия по переводу сотрудников реализованы в полном объеме”, – приводит РИА Новости фрагмент заявления.

Процесс перехода подразделения был начат в декабре 2023 года.

Спецподразделение “Гром” появилось в 2003 году как часть Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. С 2016 года “Гром” стал специальным подразделением МВД России.

Радио Sputnik сообщало, что Совфед одобрил законы об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

Взято отсюда.

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