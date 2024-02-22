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Спикер ГД Володин: в Саратовской области создадут крупнейший суперкомпьютер в РФ

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Спикер ГД Володин: в Саратовской области создадут крупнейший суперкомпьютер в РФ

В Саратовской области будет создан самый крупный в России суперкомпьютер. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По словам Володина, реализовать этот проект собираются в Балакове. Он рассказал, что в настоящее время занимается решением данного вопроса.

«Занимаюсь решением этого вопроса. Это сложно, но, надеюсь, у нас все получится», — отметил Володин.

До этого эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Павел Андреев заявил, что молодым IT-специалистам и сотрудникам игровой индустрии следует искать работу именно в Москве, потому что это даст им ряд преимуществ.

По его словам, к очевидным плюсам относится то, что такие специалисты смогут получать более высокую заработную плату, а также работать в условиях подходящей для развития инфраструктуры. Помимо этого, преимуществом является нетворкинг, отметил эксперт.

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