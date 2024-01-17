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Список преступлений, за которые лишат гражданства РФ, могут расширить

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Список преступлений, за которые лишат гражданства РФ, могут расширить

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий расширить перечень преступлений, совершение которых влечет утрату приобретенного российского гражданства.

Соответствующий документ размещен в электронной базе на сайте нижней палаты парламента.

В список предлагается добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, в частности, уничтожение памятников павшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение законодательства об иноагентах.

Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Кузнецов, Алексей Журавлев, Михаил Шеремет, Александр Бородай и Михаил Матвеев.

В документе также упомянуты статьи УК о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС; неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митинга; уничтожении либо повреждении воинских захоронений; возбуждении ненависти либо вражды; разглашении гостайны.

Кроме того, лишать гражданства предлагается за участие в деятельности нежелательной в РФ организации; призывы к введению санкций в отношении РФ; надругательство над национальным гербом или флагом; призывы к развязыванию агрессивной войны; реабилитацию нацизма; применении насилия в отношении представителей власти.

Радио Sputnik также сообщало о предложении руководства СКР лишать приобретенного гражданства за совершение тяжких преступлений.

Взято отсюда.

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