“Спрос высокий”. Киносеть о показе послания Путина Федеральному собранию

Спрос среди россиян на трансляцию в кинотеатрах послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию оказался высоким, сообщили в сети “Синема 5”.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что глава государства 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием.«”Показ будет во всех городах, где представлен наш бренд, а также в кинотеатрах под нашим управлением. Спрос оказался везде высокий”, – сказал РИА Новости представитель сети.

Трансляция будет организована в 23 кинотеатрах в 20 городах России. Кинозалы сети расположены в Набережных Челнах, Нижнекамске, Оренбурге, Саратове, Санкт-Петербурге, Уфе, Чебоксарах и других городах. В Москве показ запланирован в кинотеатрах “Киносфера” и “Балтика”.

Уточняется, что в Перми сеанс под названием “Цели будут достигнуты” начнется в 12 часов 29 февраля.

Вход бесплатный при наличии свободных мест. Возрастные ограничения отсутствуют, добавляет телеканал “360”.

Ранее радио Sputnik рассказало, как Путин готовится к посланию Федеральному собранию.

Взято отсюда.