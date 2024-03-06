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Sputnik: Ереван хочет прекращения службы пограничников РФ в аэропорту Звартноц

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Sputnik: Ереван хочет прекращения службы пограничников РФ в аэропорту Звартноц

Армения уведомила Россию о намерении самостоятельно контролировать погранпереход в аэропорту Звартноц, Ереван отправил соответствующее письмо Москве. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Армения».

«Армения направила России официальное письмо по поводу присутствия российских пограничников в столичном аэропорту Звартноц», – говорится в сообщении.

Как сообщает агентство со ссылкой на секретаря Совета безопасности страны Арменя Григоряна, позиция Еревана состоит в том, что что службу в аэропорту должны нести армянские пограничные войска.

До этого секретарь парламентской фракции партии Артур Ованнисян заявлял, что в армянской правящей партии «Гражданский договор» обсудили целесообразность присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана «Звартноц».

2 марта Григорян назвал стратегической ошибкой зависимость страны от России.

Ранее в МИД РФ заявили о возможном пересмотре отношений с Арменией.

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