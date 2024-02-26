В Ростове-на-Дону врачи удалили 40 опухолей из тела беременной женщины

В Ростове-на-Дону врачи удалили сразу 40 опухолей из тела поступившей в стационар беременной женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Новообразования в матке россиянки обнаружили во время беременности. После этого ее поместили в научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии Ростовского государственного медицинского университета. После того как пациентка родила девочку, ей поочередно удалили все опухоли.

Акушер-гинеколог Алина Галусяк-Смолянинова рассказала, что новообразования могут оказать серьезное влияние на протекание беременности. В приведенном случае операция прошла успешно, пациентке удалось сохранить возможность иметь детей.

Ранее в Астрахани врачи удалили 12-сантиметрового червя из глаза девушки, которую летом укусил комар. Горожанке поставили диагноз дирофиляриоз, возбудителем которого являются паразитические черви, попадающие в организм вместе с укусом кровососущих насекомых. Заболевание характерно для южных широт, однако в последние годы отдельные случае дирофиляриоз выявляют в зонах с умеренных климатом.

Взято

отсюда

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