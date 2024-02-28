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Среди погибших в ДТП под Саратовом отсутствуют дети

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Среди погибших в ДТП под Саратовом отсутствуют дети

Скорая помощь. Архивное фото

Детей среди погибших при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области нет, погибли шесть мужчин, еще один пострадал, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.

Ранее Юрин сообщил, что в 0.15 среды (23.15 мск вторника) в службу “112” поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий столкнулись два легковых автомобиля, в результате шесть человек погибли и один пострадал. По данным областного управления ГИБДД, столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, в каждом автомобиле погибли по три человека, один пострадавший из ВАЗ-2112 доставлен в больницу.

“В результате ДТП погибли шесть мужчин и один мужчина 1979 года рождения госпитализирован в больницу. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе”, – сообщил Юрин со ссылкой на слова начальника областной службы спасения Никиты Зрады.

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Взято отсюда
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