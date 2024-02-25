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Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

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Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото

ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

“В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет”, – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области около 23.00 мск.

новости Алтайский
Взято отсюда
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