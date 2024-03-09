МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка совершить атаку по территории российского региона дроном самолетного типа была пресечена около 22:00 по московскому времени 9 марта.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

До этого беспилотники были сбиты в этом же регионе около 18:10 и 14:15. Также 9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

Взято

отсюда

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