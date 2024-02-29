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Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

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Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Зенитный ракетный комплекс “Стрела-10”. Архивное фото

Система ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет”, – написал Гладков.22 июня 2022, 17:18

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Взято отсюда
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