Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

США прекратили поставки оружия на Украину

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Белый дом заявил, что США прекратили поставки оружия и военной техники Украине

США прекратили поставки оружия на Украину

США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Он уточнил, что у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы. «Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — сказал чиновник.

Кирби назвал критически важным, чтобы Конгресс в дальнейшем одобрил выделение денег для Украины. «Необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая, особенно в зимние месяцы», — сказал представитель Белого дома.

Ранее в США назвали последствия прекращения западной военной помощи. Газета The Wall Street Journal указала, что в этом случае у Киева останется два варианта действий. Один из них подразумевает снижение бюджетных трат, другой заключается в запуске печатного станка, говорится в статье издания.

Взято
отсюда

главные новости сегодня , дзен новости сегодня

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Кандидат в президенты Финляндии пообещал не общаться с Россией

12.01.2024

 Новости

Мифы о вреде техники

12.01.2024

 Новости

В 2024 году на рынке появятся ПК с ИИ

12.01.2024

 Новости

США прекратили поставки оружия на Украину

12.01.2024

 Здоровье

Снегодождь, мороз и +1 в Алтайском крае: как противостоять метеозависимости в такую сумасшедшую погоду

12.01.2024

 Здоровье

В Алтайском крае увеличился материнский капитал на первого и второго ребенка

12.01.2024

 Здоровье

Летят в одно место. Почему азиатский курорт стал Меккой для барнаульцев и сколько стоит отдохнуть, как Будда

12.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле определили лучших молодых фехтовальщиков

12.01.2024

 Новости Алтай

Ее искал Интерпол: история барнаулки, которую поймали в Аргентине с деньгами клиентов «Жилфонда»

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix