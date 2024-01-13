Байден заявил, что США отказываются поддержать независимость Тайваня от Китая

Президент США Джо Байден в очередной раз подтвердил отказ Вашингтона поддержать независимость Тайваня от Китая, сообщает Reuters.

«Мы не поддерживаем независимость (острова Тайвань — прим. «Ленты.ру»)», — приводит его слова агентство.

Также подчеркивается, что в преддверии открытия на Тайване избирательных участков Соединенные Штаты назвали неприемлемым вмешательства любой из стран в выборы на острове.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что делегация американских конгрессменов должна будет в мае посетить Тайвань для встречи с новым главой администрации острова после его инаугурации. В своем заявлении он указал, что визит в Тайбэй (столица Тайваня) должен подчеркнуть приверженность Конгресса безопасности и демократии, и попросил председателей соответствующих комитетов Палаты представителей возглавить его.

Взято

отсюда

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