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США ввели санкции против 17 танкеров, перевозивших российскую нефть

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США ввели санкции против 17 танкеров, перевозивших российскую нефть

Министерство финансов США ввело санкции против 17 танкеров, которые перевозили российскую нефть под флагами Либерии. Об этом свидетельствует пресс-релиз Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Под ограничения также попала судоходная компания Hennesea Holdings из ОАЭ, которой принадлежат суда. Как сообщает OFAC, речь идет о танкерах Aristo, HAI II, HS Arge и других.

Отмечается, что санкции являются частью ужесточения мер против нарушителей ценового потолка на российскую нефть в $60 за баррель. Ранее министр нефти Индии заявил, что российские танкеры испытывают трудности с выгрузкой нефти в индийских портах. По его словам, проблемы возникли, в частности, с поставками нефти сорта Sokol с проекта «Сахалин-1».

Из-за санкций около 10 танкеров с сахалинской нефтью сейчас вынужденно простаивают в море в ожидании разрешения на разгрузку. Так США ужесточают контроль за соблюдением ограничений на экспорт российской нефти и расширяют санкции на компании, причастные к ее транспортировке.

До этого экономист оценил последствия отказа банков Турции работать с Россией.

Ранее в США потребовали в Гонконге «делать больше» в рамках антироссийских санкций.

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