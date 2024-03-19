Зарплата командира атомной подлодки ВМФ составляет до 400 тысяч рублей

За последние годы заработная плата моряка-подводника ВМФ России увеличилась и на сегодняшний день может достигать 400 тысяч рублей в месяц у командира атомной подлодки, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга», — отметил собеседник.

Он уточнил, что командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга получает в месяц до 300 тысяч рублей. Однако в этой ситуации зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки, чем чаще, тем зарплата больше, пояснил источник.

Несколькими днями ранее сообщалось, что атомная подводная лодка специального назначения АС-31, известная как «Лошарик», после завершения ремонта на «Севмаше» выйдет на испытания в начале лета 2024 года. После ремонта, который связан с аварией на секретной АПЛ, «Лошарик» сохранит возможность погружения на глубину до шести тысяч метров.

Также в январе сообщалось, что военно-морскому флоту России планируют передать 12 надводных кораблей в 2024 году. Также флот может получить четыре подлодки.

Взято

отсюда

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