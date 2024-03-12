Стала известна новая должность экс-замминистра обороны РФ по матобеспечению

Генерал-полковник Алексей Кузьменков, до понедельника занимавший должность замминистра обороны РФ, назначен заместителем директора Росгвардии, сообщили в ведомстве.«”Указом президента Российской Федерации (Владимира Путина, – ред.) генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии”, – говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Кузьменков ранее занимал должность заместителя министра обороны, отвечая за материально-техническое обеспечение ВС РФ.
Ранее радио Sputnik сообщило, кого Путин назначил новым замминистра обороны по матобеспечению.
Взято отсюда.