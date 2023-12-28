Стала известна причина отставки мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит в отставку, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.«

"Это так. Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение уже общегосударственных задач. Он принял решение использовать свой политический и жизненный опыт для того, чтобы продолжать приносить пользу уже в целом стране", – цитирует Травникова РИА Новости.

В интервью областному телеканалу ОТС он уточнил, что Локоть уходит в очередной отпуск с последующим увольнением.

Губернатор рассказал, что поддержал решение Локотя и выразил надежду, что общими усилиями городское хозяйство будет устойчиво функционировать в праздничные и последующие дни.

По словам Травникова, исполнение обязанностей мэра будет возложено на одного из его заместителей – Олега Клемешова.«”Я поддержал это решение, и мы будем Клемешову и всей управленческой команде мэрии Новосибирска оказывать содействие”, – добавил глава региона.

Радио Sputnik ранее сообщило об отставке главы подмосковного Волоколамского городского округа Михаила Сылки.

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