Стала известна причина смерти актера и каскадера Захаренкова

Причиной смерти каскадера и актера Александра Захаренкова стал инсульт, сообщили в Гильдии каскадеров.«”Да, Захаренков умер, у него был инсульт”, – приводят “Известия” слова президента гильдии Александра Иншакова.

По информации издания, диагноз не поставили вовремя и это стало причиной отека мозга.

Александр Захаренков скончался в возрасте 38 лет.

Он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах. В их числе “Боец. Рождение легенды”, “Господа офицеры: Спасти императора”, “Псевдоним “Албанец”, “Котовский”, “Геймеры”, “СОБР” и российско-сербский фильм “Балканский рубеж”.

Ранее радио Sputnik писало о причине смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея.

Взято отсюда.