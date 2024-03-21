Стали известны данные о продолжительности полета “Союза МС-25”

Трансляция в Центре управления полетами предстартовой подготовки ракеты-носителя “Союз-2.1а” с кораблем “Союз МС-25” с космодрома Байконур

Баллистические условия не позволят “Союзу МС-25” долететь до Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме за три часа, как планировалось, если бы намеченный пуск не был перенесен, заявил источник в ракетно-космической отрасли.

Пуск космического корабля “Союз МС-25” планировался на 16:21 мск, но был отменен в автоматическом режиме за несколько минут до старта.«

"Для реализации двухвитковой схемы сближения и стыковки необходимы соответствующие баллистические условия и очень точное соответствие рабочей орбиты МКС старту корабля. Двадцать третьего марта таких условий не будет", – сказал собеседник РИА Новости.

Он уточнил, что полет пройдет в рамках традиционной двухсуточной схемы, во время которой космический корабль делает примерно 34 витка вокруг Земли, а полет занимает около 50 часов.

В основной экипаж корабля вошли космонавты Олег Новицкий из России и Марина Василевская из Белоруссии, а также американка Трейси Дайсон.

Василевской предстоит стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.

В середине февраля радио Sputnik сообщало об успешной стыковке с МКС космического корабля “Прогресс МС-26”.

Взято отсюда.