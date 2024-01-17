Стали известны наиболее востребованные профессии в Москве

В Москве 88 процентов вакансий приходятся на промышленность, IT, транспортно-логистическую отрасль, оптово-розничную торговлю и сферу услуг, рассказал руководитель центра “Профессии будущего” Андрей Тарасов.

По его словам, каждое третье предложение адресовано квалифицированному рабочему. IT-компании ищут программистов, разработчиков и тестировщиков. В транспортной отрасли компании чаще приглашают машинистов электропоезда.«”В оптовой и розничной торговле нужны менеджеры по продажам, логисты, менеджеры по закупкам, в индустрии гостеприимства – повара, пекари, бариста, официанты, горничные и администраторы”, – рассказал Тарасов в интервью телекомпании “Москва 24”.

Он добавил, что всего столичная служба занятости предлагает более полумиллиона вакансий.

Радио Sputnik сообщило, что суд в Москве запретил распространять вакансии с пометкой “для славян”.Прямой эфирБез ИИ теперь умри: сколько рабочих мест мир потеряет из-за нейросетей?15 января, 15:44

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