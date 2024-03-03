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Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

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Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе совершит ряд региональных поездок и пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в программе “Москва. Кремль. Путин”.

Анонс поездок президента опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.«

"Президент на неделе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Конечно, поздравит женщин с Международным женским днем. <…> Помимо этого, президент продолжит серию региональных поездок", – информировал журнал.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что в Турции готовятся к визиту Путина.

Взято отсюда.

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