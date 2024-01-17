Стали известны подробности пожара на заводе в Шахтах

Пожару на заводе в Шахтах в Ростовской области предшествовал взрыв, сообщил глава администрации города Андрей Горцевской.«”В 11:10 на территории ООО “Шахтинский полиэфирный завод” был зафиксирован хлопок. Затем произошло возгорание…” – написал Горцевской в Telegram-канале.

По его словам, в результате ЧП пострадали три человека.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Задействовано семь единиц спецтехники, машины энергетической, газовой служб, а также скорой медицинской помощи.

Радио Sputnik сообщало, что более 20 человек пострадали в результате взрыва в мебельном цехе в Баку.

Взято отсюда.