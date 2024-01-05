Стали известны подробности смерти режиссера Елены Демидовой

Режиссер-документалист Елена Демидова скончалась в четверг на 60-м году жизни. Ее дочь Светлана рассказала в соцсетях о последних днях жизни матери.

По ее словам, 30 декабря у Демидовой случился приступ васкулита и сильно болели ноги, утром 4 января режиссера забрала скорая.«”Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили”, – цитирует Светлану РИА Новости.

Елена Демидова окончила МГТУ имени Баумана по специальности “инженер”. Специальность режиссера получила в киношколе в 2006 году. Состояла в Союзе кинематографистов и Гильдии кинорежиссеров, работала с киностудией имени Горького и телеканалами “Культура” и YLE.

Среди наиболее известных работ Демидовой – картины “Алиса из Страны чудес”, “Прикосновение ветра”, а также “Саша, Лена и железный дракон”.

Накануне радио Sputnik писало о смерти одного из старейших актеров России Константина Желдина.

Взято отсюда.