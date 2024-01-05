Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стали известны подробности смерти режиссера Елены Демидовой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Стали известны подробности смерти режиссера Елены Демидовой

Режиссер-документалист Елена Демидова скончалась в четверг на 60-м году жизни. Ее дочь Светлана рассказала в соцсетях о последних днях жизни матери.

По ее словам, 30 декабря у Демидовой случился приступ васкулита и сильно болели ноги, утром 4 января режиссера забрала скорая.«”Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили”, – цитирует Светлану РИА Новости.

Елена Демидова окончила МГТУ имени Баумана по специальности “инженер”. Специальность режиссера получила в киношколе в 2006 году. Состояла в Союзе кинематографистов и Гильдии кинорежиссеров, работала с киностудией имени Горького и телеканалами “Культура” и YLE.

Среди наиболее известных работ Демидовой – картины “Алиса из Страны чудес”, “Прикосновение ветра”, а также “Саша, Лена и железный дракон”.

Накануне радио Sputnik писало о смерти одного из старейших актеров России Константина Желдина.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Вторая за сутки воздушная тревога в Севастополе отменена

06.01.2024

 Новости

Российская система ПВО уничтожила над Черным морем ракету ВСУ “Нептун”

06.01.2024

 Новости

Четырехмиллионный гость выставки “Россия” выиграл поездку на Кубань

06.01.2024

 Новости

В московских парках появились бесплатные горячие напитки

06.01.2024

 Новости

Путин поручил разработать сайт для переводов русской классики

06.01.2024

 Новости

Центры образования “Точка роста” откроют в трети сельских школ на Кубани

06.01.2024

 Новости

Собянин: снабжение домов светом на северо-востоке Москвы восстановлено

06.01.2024

 Новости

В Подмосковье проиндексированы социальные выплаты

06.01.2024

 Новости

Стали известны подробности смерти режиссера Елены Демидовой

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix