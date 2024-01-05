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Стали известны подробности смерти режиссера Елены Демидовой

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Перед смертью у режиссера Елены Демидовой случился приступ васкулита

Стали известны подробности смерти режиссера Елены Демидовой

Дочь скончавшегося режиссера Елены Демидовой рассказала о подробностях трагедии. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Светланы Демидовой, 30 декабря у ее матери случился приступ васкулита. Режиссер мучилась от боли в ногах. «Мама переживала про кино, болеть ей некогда было», — говорит дочь Елены.

Утром в день смерти режиссеру вызвали скорую. «Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили», — рассказывает Светлана.

Елена Демидова являлась членом союза кинематографистов, состояла в гильдии кинорежиссеров РФ и гильдии неигрового кино. Среди ее работ такие картины, как «Алиса из Страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон». Она сотрудничала с киностудией имени Горького, телеканалом «Культура», финским телеканалом YLE.

Ранее сообщалось, что на 90-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Константин Желдин. Актер до последних дней выходил на сцену театра.

Взято
отсюда

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