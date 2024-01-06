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Стали известны подробности смерти внука Хрущева

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Стали известны подробности смерти внука Хрущева

Найденный мертвым в своей квартире внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей болел системной красной волчанкой, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на знакомых семьи. «”Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой”, – рассказал собеседник телеканала.

Отмечается, что внук Хрущева имел проблемы с сердцем, ему устанавливали кардиовертер. Однако точная причина смерти мужчины пока не установлена.

Соседка Аджубея, в свою очередь, рассказала телеканалу “Звезда”, что мужчина тяжело болел. Она также отметила, что у него была красная волчанка. «

"Он жил один. Он такой молодец, пятикомнатная квартира совершенно мемориальная. Там же очень много подарков. Все это осталось, он ничего не продавал. Очень тяжелая болезнь. У него была системная красная волчанка. Это очень сложная болезнь, не поддающаяся лечению. Он еле ходил", – сказала женщина в беседе с телеканалом.

Радио Sputnik ранее сообщило о смерти снявшего в сериалах “Глухарь” и “Склифосовский” актера Петра Черняева.

Взято отсюда.

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