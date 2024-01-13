Стали известны подробности состояния пострадавшего в ДТП поэта Рубинштейна

Поэт и публицист Лев Рубинштейн

Поэт Лев Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.«”Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое”, – рассказали информагентству в медучреждении.

Восьмого января 76-летнего Рубинштейна сбила машина, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Образцова в Москве.

После происшествия поэт был госпитализирован, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского ему провели операцию.

Фотограф Илья Низбург уточнял, что Рубинштейн получил переломы и черепно-мозговую травму.

В отношении сбившего Рубинштейна водителя открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК).

Департамент транспорта Москвы проинформировал, что за последний год собственник автомобиля совершил 19 нарушений ПДД.

Радио Sputnik сообщало, как журналист Антон Красовский отреагировал на информацию о своем отравлении.

Взято отсюда.