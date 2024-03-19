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Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

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Спортивного комментатора Василия Уткина реанимировали в течение 16 минут

Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

Врачи дважды пытались реанимировать спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина. Подробности его состояния незадолго до смерти Baza сообщает в Telegram.

Как стало известно изданию, после того, как Уткина доставили в больницу, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из-за тромбов в организме журналиста произошла остановка кровообращения.

Также отмечается, что медики реанимировали комментатора в течение 16 минут. Его удалось вернуть к жизни, но впоследствии кровообращение снова остановилось. Спасти Уткина не удалось.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии. Уткин был госпитализирован после того, как у него оторвался тромб. Отмечалось, что в октябре 2023 у него был диагностирован атеросклероз.

О смерти Уткина стало известно вечером, 19 марта. Комментатору было 52 года.

Взято
отсюда

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