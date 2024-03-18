Стали известны предварительные результаты выборов в ряде регионов РФ

Владимир Путин одерживает убедительную победу на выборах президента РФ, в ряде субъектов Федерации уже обработано 100% протоколов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные региональных избиркомов.

Так, в Москве за Путина проголосовали 85,13% горожан, а в Подмосковье – 86,5%.

Больше 90% голосов Путин собрал в Кабардино-Балкарской Республике (94,21%), в Крыму (93,6%), в Севастополе (92,60%), Саратовской (91,66%) Белгородской (90,66%), Ростовской (90,81%) областях, Карачаево-Черкесской Республике (90,07%), Башкирии (90,9%) и Адыгее (90,18%).

В Чечне за Путина проголосовали 98,99% жителей региона.

Также после обработки всех протоколов Путин одержал безоговорочную победу в Удмуртии (81,83%), в Ямало-Ненецком автономном округе (91,75%), республике Бурятия (87,96%), в Курганской (85,63%), Челябинской (84,32%), Свердловской (82,10%), Волгоградской (88%), Новосибирской (83,88%), Оренбургской (87,05%) и Тверской (84,38%) областях.

В республике Коми Путин набрал 80,49% голосов, в Марий Эл – 84,24%, на Камчатке – 85,03%, в Приморье – 88,34% В Ульяновской области кандидатуру Путина поддержали 83,85% избирателей, в Самарской области – 86,76%, в Воронежской – 88,83%, в Курской – 88,51%, в Липецкой – 86,99%, в Тульской – 87,29%, в Тюменской – 84,83%, в Кировской – 80,08%, в Ставропольском крае – 88,56%, в Ингушетии – 89,61%.

Радио Sputnik сообщало, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с победой на выборах.

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